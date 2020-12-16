مصرع عامل تناول مادة سامة بالخطأ في منزله بالمنيا

لفظ عامل أنفاسة الأخيره داخل منزلة متأثرا بتناول ماده سامة، يرجح أن تكون مبيد حشري، بطريق الخطأ في المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة دير مواس، بوفاة «محمد. ع. ع»، 20 عاما، عامل، مقيم بقرية بني حرام بمركز دير مواس، داخل منزله، متأثرا بتناول مادة سامة، عن طريق الخطأ، يرجح أن تكون مبيد حشري.

وكشفت التحريات الأولية للمقدم أحمد الصفطي، رئيس مباحث مركز ديرمواس، عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.