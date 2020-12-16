الصحة: اللقاح الصيني آمن وفعال وسيغطي أغلب المصريين بحلول منتصف 2021

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن اللقاحات الجديدة التي جرى استيرادها من الخارج ضد فيروس كورونا، جيدة خلال الفترة الحالية، معلقا على تصريحات بعض الخبراء بخصوص اللقاحات الجديدة: «مفيش في كورونا خبير، ولكن فيه علماء مصريين هدفهم الوحيد صحة المواطن المصري، ونقينا في هذه المرحلة اللي شيفينه آمن وفعال».

الصحة: الدولة تضع صحة المواطن فوق أي اعتبار

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة كل ما يشغل بالها هي صحة المواطن المصري ومصلحته فوق أي اعتبار، حيث إن الدولة لن تسمح بأن يكون المصريون عرضه للتجربة: «أي حد يقولك الدولة المصرية اختارت لقاحا غير آمن، قوله الدولة المصرية مش هتختار إلا الآمن والفعال».

حسني: اللقاحات ستتوالى خلال الفترة المقبلة

وأوضح أن اللقاحات ستتوالى خلال الفترة القليلة المقبلة، كما طلبت اللجنة توافر لقاحات من نوعيه معينة، وسيكون هناك أكثر من لقاح تحت الدراسة وليس لقاحا واحدا، وجرى تدشين الموقع الرسمي ومن خلاله سيقوم أطباء مستشفيات العزل والصدر والحميات بتسجيل أنفسهم عليه لتلقي اللقاح، وفيما بعد سيأتي دور كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضي السرطان.

الصحة: سنتواصل مع كل شخص يسجل على موقع التطعيم باللقاح

وأكد أنه وبمجرد تسجيل الشخص على الموقع الذي جرى إنشاؤه سيجري التواصل معه من قبل الجهات المعنية لاختيار الوقت الذي سيجري فيها تطعيمه: «أي مصري من الفئات الأولى بالرعاية هيدخل على السايت ويملى الأبلكيشن وهتجيله مكالمة علشان يتلقى اللقاح بصورة آمنة ومناسبة».

وأشار إلى أن كل الإمكانيات موجودة والاحتمالات قائمة للحفاظ على المواطنين ولتقديم الخدمة التي يستحقونها، كما أن الموجة الأولى من التطعيم ستنجح في تغطية السواد الأعظم من المواطنين خلال النصف الأول من العام المقبل 2021: «الدارسات والتجارب مازالت قائمة، وجرى افتتاح مستشفى ميدانى به 4 الآف سرير في الجائحة الأولى لفيروس كورونا، ولم يجري استخدامه حتى الآن، ونأمل عدم استخدامه خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «يجري تلقي الاستفسارات الخاصة بكورونا على رقم 105، وهو الخط الساخن للوزارة، وهناك أماكن متوافرة بالمستشفيات لاستقبال أي حالات، واللقاحات ستتوالى، وطلبنا أن تكون اللقاحات من نوعية معينة».

وأضاف: «في المرحلة الأولى هناك فئات هي الأولى بالرعاية، والخدمة قائمة لأي حد من أهلنا لا يستطيع النزول من منزله لتلقي اللقاح، مصر كلها هتروحله علشان تطعمه، وكمية اللقاحات تكفي الفئة التي بحاجة إلى التطعيم، ولن نستبعد أي لقاح، وباقي اللقاحات مازالت تحت المتابعة».