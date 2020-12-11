لجنة مكافحة كورونا: توزيع اللقاح الصيني عن طريق وزارة الصحة فقط

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك بعض اللقاحات تحفظ في درجة حرارة -70 درجة، وأخرى -40 درجة، لكن اللقاح الصيني "سينوفام" يحفظ في درجة حرارة من -2 لـ -8 أي درجة حرارة الثلاجة العادية، وهذا سبب في أن تختاره مصر، موضحًا أن اللقاح لن يدخل إلا عبر وزارة الصحة وتحت إشرافها.

وأضاف "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن اللقاح لن يتم توزيعه إلا عن طريق وزارة الصحة بالمجان، والمرحلة الأولى ستخصص للفئات الأولى بالرعاية، ونتيجة للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، يوجد حاليًا قاعدة بيانات قوية جدا عن حالة المصريين، ومن خلالها سيتم تحديد من هي الفئات الأولى بالرعاية، وبالنسبة للأطقم الطبية فهي التي تتواجد في مستشفيات الصدر والحميات والعزل.

وأشار، إلى أنه في مرحلة متقدمة من الوارد إعطاء اللقاح للمدارس، والفارق بين الجرعة الأولى والثانية 3 أسابيع، لتحفيز الجهاز المناعي، ولعدم زيادة الحمل المناعي على المريض، وخلال تلك الفترة يلتزم المريض بالإجراءات الاحترازية بمنتهى القوة، ويتبع الـ3 أسابيع دراسة الأجسام المضادة.

ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إلى أن الدراسات مازالت جارية بشأن مدة بقاء الأجسام المضادة بالجسم، وبشكل مبدأي ستكون أكثر من عام، ولكن تحديد إما أن يكون سنويا أو مدى الحياة لم تثبتها الدراسات حتى الآن.