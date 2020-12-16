شقيق رولا محمود لـ«الوطن»: أختي تعافت من كورونا وكلمتني من أسبوعين واختفت

بعد أيام من تفجير «الوطن»، لأزمة اختفاء الفنانة رولا محمود، بشكلٍ مفاجئ وفي ظروف غامضة منذ شهر مارس الماضي، وانقطاع أخبارها، خرجت أسرتها في أول ظهورها لها، لتكشف تطورات جديدة.

التدوينة الأخيرة

وكانت التدوينة الأخيرة، لـ رولا محمود، في شهر مارس الماضي، أعلنت من خلالها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجدها في بريطانيا، حيث تعيش في إحدى الولايات هناك، إذ قالت وقتها: "أنا لست بخير على الإطلاق، الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأيام الماضية، تزداد سوءًا في الوقت الحالي.. هل أي شخص يعرف ما المستشفى الذي يجب أن أختبر فيه فيروس كورونا؟".

أول ظهور

وفي أول ظهور إعلامي له، قال طارق، شقيق الفنانة رولا محمود، لـ«الوطن»، إنه تواصل معها قبل أيامٍ.

وأضاف طارق محمود: «رولا، شُفيت من فيروس كورونا، بعد أسابيع من استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت على تواصل معي، طيلة تلك الفترة بشكل متقطع، وآخر اتصال بيننا كان من أسبوعين، وكان يفترض أن تعود للقاهرة، ولكن انقطعت الاتصالات بيننا بشكلٍ مفاجئ، وهواتفها أغلقت تمامًا، ولا أعرف عنها شيئًا».

وتابع: «أنا دلوقتي بقلب عليها الدنيا، وبتواصل مع مطار القاهرة، والجهات الأمنية في مصر للتأكد من وصولها من عدمه»، لافتًا إلى تحرير بلاغات في عددٍ من الأقسام الأمنية في بريطانيا أيضًا، بشأن اختفاءها.

تحركات المصريين

وكانت ترددت أنباء، خلال الأيام الماضية، حول توقعات بوفاة رولا محمود، ودفنها هناك، لاسيما وأنها مُختفية تمامًا منذ ثمانٍ أشهر تقريبًا، وفشل أصدقاؤها في الوصول لها.

يذكر أنّ الجالية المصرية في لندن، قد قامت بتحرير محضري اختفاء لـ«رولا»، وتواصلت «الوطن»، مع طارق، شقيق رولا، إذ أن القانون البريطاني يُحتم ضرورة وجود شخص من أسرة الشخص المختفي لكي يتابع القضية.