"الممثلين" عن اختفاء رولا محمود: مش تبعنا.. ولا نملك أي معلومة عنها

قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إنَّ الفنانة رولا محمود، والتي كشفت "الوطن" خلال الساعات الماضية، واقعة اختفائها في لندن منذ شهر مارس الماضي، وتوقع أصدقاؤها وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، غير تابعة لنقابة الممثلين، ومن ثم لا تملك النقابة أي معلومات بشأنها، أو بخصوص أفراد عائلتها أو "معارفها" بمصر، للتواصل معهم للاطمئنان عليها، والوقوف على حقيقة ما أصابها، "إذ لم تكن رولا تابعة للنقابة، ولا تملك كارنيه عضوية، ولكن من الناحية الإنسانية، يجب الاطمئنان عليها".

أشرف طلبة: أصدقاء رولا محمود في مصر محدش يعرفهم.. وهناك صعوبة في الوصول لأسرتها أو معارفها

وأضاف "طلبة"، لـ"الوطن": "رولا محمود غير تابعة لنقابة الممثلين، وللأسف ليس لدينا أي وسيلة اتصال بها، مفيش معاملات بينها وبين النقابة، ولا يوجد بيانات عن أسرتها، أو أصدقائها حتى في الوسط الفني، فضلًا عن توقفها عن التمثيل منذ عام 2011، وتركت مصر، وذهبت للعيش بدولة بريطانيا، وبالتالي مفيش أي معلومة، حتى أصدقاءها في مصر محدش يعرفهم، وهناك صعوبة في الوصول لأسرتها أو معارفها".

وأبدى أشرف طلبة استغرابه من عدم توصل أصدقائها في لندن لها، خصوصًا أنهم كانوا على تواصل معها، وكانوا يعلمون بإصابتها بكورونا، والمستشفى الذي كانت متواجدة به، وفجأة لم ترد على هاتفها أو رسائلها "ومش عارفين يوصلوا ليها، نتمنى نوصل لأي معلومة، حتى لو لم تكن رولا محمود عضوًا بالنقابة، لكن على المستوى الإنساني حتى لو أردنا الاطمئنان مفيش وسيلة".

وفي شهر مارس الماضي، أعلنت الفنانة رولا محمود إصابتها بفيروس كورونا، خلال تواجدها في مقاطعة أكسفوردشاير البريطانية، شمال غرب لندن، وكتبت رولا وقتها على موقع "تويتر"، قائلة: "لست بخير على الإطلاق، الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأيام الماضية تزداد سوءاً في الوقت الحالي، هل يعرف أي شخص ما هو المستشفى الذي يجب أن اختبر فيه فيروس كورونا؟".