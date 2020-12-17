بين سينوفارم وفايزر.. الدول العربية تطلق حملات تطعيم ضد كورونا

جهزت الدول العربية أسلحتها لمواجهة الموجة الفتاكة من فيروس كورونا المستجد، حيث تعاقدت مجموعة كبيرة من الدول على اللقاحات ضد الفيروس التاجي، استعدادا لإطلاق حملات تطعيم لمواطنيها خلال الفترة المقبلة.

تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التطعيم باللقاح المضاد للفيروس التاجي، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن توفير اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد، قائلا: «لقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين».

وسجلت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في البحرين، الأحد الماضي، اللقاح الصيني «سينوفارم»، رسميا، كما وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة «فايزر»، لتكون ثاني دولة في العالم تجيزه بعد المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الصحة البحرينية إن المواطنين والمقيمين فوق 18 عاماً يمكنهم التسجيل للحصول على اللقاح مجانا.

واعتمدت الصحة الكويتية لقاح «فايزر» في مواجهة انتشار فيروس كورونا على أرضها، وفقا لما أعلنه الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبدالله البدر.

وبدأت المملكة العربية السعودية فتح باب تسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح ضد كورونا عبر تطبيق «صحتي»، بعد أيام من موافقتها على تسجيل لقاح «فايزر»، وذلك استعداد للمرحلة الأولى من التطعيم، والتي تستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة السعودية، مشيرة إلى أن اللقاح متاح بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، وستتم عملية التطعيم على 3 مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وأعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس، وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة، وسيتم توزيعه في أرجاء البلاد على مدار 3 أيام، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبها بدأت الإمارات، الاثنين الماضي، حملة تطعيم مواطنيها بلقاح «سينوفارم» الصيني في العاصمة أبو ظبي، بعد أيام من ترخيصه رسميا في البلاد، وذلك بعد أشهر من توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ، في سبتمبر الماضي، بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية، كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بـ «كوفيد 19».

ومنحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، إجازة طارئة لاستعمال لقاح «فايزر»، لمكافحة انتشار كورونا، وأعلن وزير الصحة الأردني في وقت سابق إن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وفي الوقت نفسه تدرس الصحة الأردنية إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات، وفقا لتصريحات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية نزار مهيدات.

من جانبها استقبلت مصر الدفعة الأولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، والتي بلغت 50 ألف جرعة من شركة "سينوفارم" الصينية، وتستهدف وزارة الصحة الأطباء والعاملين في المجال الطبي وتحديدا العاملين في مستشفيات العزل، في حملة التطعيم الأولى باللقاح الصيني بسبب محدودية الكمية المتاحة من اللقاح.

وحصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على تطعيم اللقاح الصيني ضد كورونا، منذ شهرين، ضمن المتطوعين في التجارب السريرية في المرحلة الثالثة له.