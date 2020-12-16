بعد التطعيم ضد «كورونا».. إصابات روسيا تنخفض نسبيا والأمريكية ترتفع

أمل كبير تعلقه دول العالم على فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في وقف نزيف الإصابات المستمر بصورة قياسية مع بداية الموجة الثانية من الفيروس، حيث تسعى السلطات الصحية في السيطرة على تفشي الفيروس من خلال حملات تطعيم تستهدف مواطنيها على مراحل متتابعة، وكانت روسيا من أوائل الدول التي بدأت تطعيم سكانها ثم تلتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت روسيا، التي قارب إجمالي إصابات كورونا الـ 3 ملايين حالة، حملة تطعيم مواطنيها بلقاحها الخاص "سبوتنيك - V"، واستهدفت الحملة الأولى من التطعيم المواطنين الأكبر سنا والعاملين في مجال الرعاية الصحية يوم 5 ديسمبر الجاري، وفي ذلك اليوم تحديدا سجلت السلطات الصحية الروسية إصابات يومية قدرت بـ 28 ألف إصابة، بينما بلغت إصابتها اليومية 26 ألف إصابة، مما يعكس انخفاضا طفيفا في معدل الإصابات.

وبعد ترخيص لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، بدأت بريطانيا أكبر حملة تطعيم لمواطنيها، في 8 ديسمبر الجاري، كانت الأولوية فيها لكبار السن بالإضافة إلى العاملين في الرعاية الصحية الأكثر عرضة للوباء، وسجلت السلطات الصحية البريطانية في يوم التطعيم 12 ألف إصابة، بينما سجلت في آخر 24 ساعة 18 ألف إصابة.

وقال ناظم الزهاوي الوزير المسؤول عن توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، اليوم، أن نحو 140 ألف مواطن جرى تطعيمهم باللقاح المضاد لكورونا، حتى الآن.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية حملة التطعيمات بلقاح "فايزر" ضد الفيروس التاجي، الإثنين الماضي، في الوقت الذي بلغ عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس داخل الولايات المتحدة نحو 17 مليون إصابة، واستهدفت الحملة الأولى العاملين في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى موظفي دور رعاية المسنين.

وسجلت الولايات المتحدة في يوم إطلاق حملة التطعيمات 199 ألف إصابة، وارتفعت الإصابات في آخر 24 ساعة إلى 201 ألف إصابة جديدة.

ولا تعتبر معدلات الإصابة مؤشر كبير على فعالية اللقاح، حيث إن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، تؤخذ على جرعتين الفرق بينهما 3 أسابيع، وحتى الآن لم يحصل المواطنين الروسيين على الجرعة الثانية من اللقاح التي يحل موعدها في 19 ديسمبر الجاري.

قال البروفيسور ألكسندر جينتسبورج، رئيس مركز «جامالي» المنتج للقاح الروسي ضد كورونا، إن بيانات فاعلية اللقاح متوقع أن تصدر في شهر ينايرالمقبل.