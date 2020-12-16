الأعلى للآثار: نسعى للوصول إلى ورشة تصنيع المومياوات

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن جائحة فيروس كورونا، التي اجتاحت كل دول العالم، لم تمنع المجلس أو الوزارة، من استكمال أعمال الاكتشافات الأثرية، التي أبهرت كل دول العالم.

وزيري: الكشف عن اكتشافات أثرية أخرى جديدة مع بداية عام 2021

وأضاف «وزيري»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه تم نقل 59 مومياء من الاكتشافات الأثرية الأخيرة إلى المتحف المصري الكبير، كما جرى اكتشاف مئات من التوابيت، خلال الفترة القليلة الماضية، وكذا سيتم الكشف عن اكتشافات أثرية أخرى جديدة، مع بداية عام 2021.

وأوضح أنه يجري البحث حاليا عن «الورشة» التي فيها كان يجري تصنيع «التوبيت الأثرية»، بناء على الاكتشافات التي قام المجلس باكتشافها من قبل، التي تضمنت المئات من التوابيت الأثرية: «لقينا تابوت صغير لطفلة، ومن جواه ملوا الفراغ علشان يكون قد الطفلة».

وأكد أن مئات التوابيت التي تم اكتشافها، جاءت من خشب محلي الصنع، حيث أنه ووصولا للورشة التي جرى فيها تصنيع التوابيت الأثرية، سنصل إلى إنجاز جديد في مجال الاكتشافات الأثرية المصرية.

الأعلى للآثار: السباق حاليا للوصول إلى ورشة التوابيت

وأشار إلى أن منطقة سقارة، لم تتوقف فيها العبادة على مدار التاريخ المصري القديم، وسيتم الإعلان عن كشف أثري جديد، في بداية عام 2021، حيث أن السباق حاليا للوصول لورشة التوابيت، بمجرد التوصل لذلك، سيتم التوصل إلى التوابيت، وعامل الخزف، ومن يدهن التوابيت.

وتابع: «أحنا لم ننتهي من 2020 بعد، والعالم كله ينتظر هذا الحدث العالمي، وهو نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى متحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وكل الوزارات تعمل سويا لإنجاح هذا الحدث العالمي».

واختتم: «أجمل حاجة أننا نشوف عرض نقل الممياوات الملكية في التلفزيون حتى لا يفوت المشاهدين إيا من المشاهد الهامة التي ستحدث في ذلك اليوم، واللي هيتابع من التلفزيون هيستمتع 100%»