منها مشروع على مساحة 40 فدانا.. تفاصيل فرص استثمارية للمصريين بالخارج

يبحث المصريون في الخارج، عن فرص للاستثمار في مصر، والتي توفرها لهم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من خلال فرص استثمارية، تستعرض "الوطن" تفاصيلها في التقرير التالي:

تفاصيل وخطوات الحصول على الفرص الاستثمارية

1- قطع أراضٍ للصناعات الدوائية

وفقا للموقع الرسمي لوزارة الهجرة، فإنه تتقدم الشركات أو المنشآت أو الأفراد الطبيعيين بطلبات حجز أي من تلك المساحات إلى مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائن بالدور الرابع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اعتباراً من 7/12/2020 حتى يوم 14/1/2020.

2 - الاستثمار في محافظة الجيزة على مساحة 40 فدانا

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الهجرة، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تدعوا كبار شركات المطورين المتخصصين في المجال الصناعي والتجاري والخدمي والسياحي للتعاون معها في الادارة والترويج والصيانة والتشغيل للمنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمركز الصف ناحية الوادي محافظة الجيزة على مساحة 40 فدانا متخصصة في الأنشطة الحرفية والسياحية والخدمية والتجارية​

المستندات المطلوبة

- تقديم ما يفيد سابقة الاعمال في إدارة وتنمية وترويج احد المناطق الاستثمارية أو احد المناطق المتخصصة في الانشطة الواردة بالاعلان.

- تقديم جدول زمني لاشغال المنطقة تقديم عرض مالى نظير المهام المطلوب تنفيذها​.

شروط التعاقد

- تحصل الشركة نظير القيام بمهام الادارة والترويج والصيانة نسبة من قيمة التصرف في الواحدات داخل المنطقة وفقا للعرض المالي المقدم منها .

- تتحمل الشركة تكاليف الدعاية بكافة انواعها لترويج وتسويق الفرص الاستثمارية بالمناطق طوال مدة التعاقد المتفق عليها.

- حق الشركة في تحصيل رسوم الصيانة الدورية للمرافق العامة والمنافع المشتركة داخل المناطق الاستثمارية مقابل القيام باعمال الصيانة الدورية و تشغيل المرافق العامة والمنافع المشتركة للمنطقة مع سداد كافة تكاليف استهلاك المرافق العامة .

- مدة التعاقد 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى بموافقة الطرفين.​

تقديم العروض

يتم تقديم العروض في أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية، على أن يتم تسليم العروض باليد على عنوان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عناية رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية حي السفارات – بجوار المنطقة الحرة بمدينة نصر.