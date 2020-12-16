أستاذ قانون تجاري: كثرة إعلانات الشوارع خلفت منظر غير حضاري

قال الدكتور محمود محي الدين، أستاذ القانون التجاري، صدر مؤخرا الكثير من القرارات الخاصة بضبط عملية التخطيط الجغرافي للإعلانات، لتواجه كثرة الإعلانات في الشوارع والطرق العامة التي أدت إلى منظر غير حضاري بالمرة، وغياب للتنسيق الحضاري بالشوارع، التي أصبحت مليئة بالإعلانات، إضافة إلى الوضع الخاطئ لبعض الإعلانات، التي تستخدم الإضاءة بشكل كبير، ومن الممكن أن يتسبب في كارثة.

محي الدين: قانون تنظيم الإعلانات واضح في تعريفه للإعلان

وأضاف «محي الدين»، خلال لقائه مع برنامج «مال وأعمال»، المذاع على شاة «extra news»، «قانون تنظيم إعلانات الطرق الصادر مؤخرا، كان صريح وواضح للغاية في مسألة تعريف الإعلان، فقديما كان الإعلان قاصر على السلع فقط، ولكن الآن أصبح يشكل السلع والخدمات والرسائل الإعلانية، سواء كانت معلومات من خلال اللافتات أو توجيه معين، وشاهدنا ذلك خلال انتخابات مجلس النواب الأخيرة، أو ما شاهدنا في حملة 100 مليون صحة، أو حملة التأمين الصحي، فهذا إعلانات معلومات تبعث برسالة معينة إلى المواطن».

محي الدين: قانون جاء لتنظيم وتقنين كل الإعلانات

وتابع: «القانون حين صدر، جاء لتقنين كل الإعلانات سواء عن السلع التي تباع وتشترى، أو أعلنات الخدمات، كما في حالة إعلانات البنوك، أو للمعلومات التي يريد المعلن ا، يمررها للمواطن أيا ما كانت».

وكان قد وافق مجلس النواب السابق على مشروع قدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يوليو الماضي، ويهدف القانون إلى انشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.