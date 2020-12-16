شقيقة روبي.. إصابة الفنانة كوكي بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة كوكي، شقيقة الفنانة روبي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وقالت: «الحمد لله إيجابي كورونا، ربنا يعديها على خير إن شاء الله».

وكانت كوكي، أعلنت مخالطتها لمصابي فيروس كورونا المستجد دون أن تدرى، مما عرض أطفالها للخطر.

وكتبت كوكي، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «بجد لما تكون حاسس إنك عيان، وفي أعراض برد ولا كورونا، ما هما زي بعض، ماتختلطش بحد علشان دي أمانة، وعكس كده أنانية، وخصوصا إن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطة لحالة كورونا، وعندي كل الأعراض أنا وجوزي، وعملنا مسحة، ربنا يستر على بناتي يا رب».

الفنانة كوكي كانت قد درست في كلية الحقوق، وعملت كموديل، وبعدها بدأت كورس تمثيل على يد الدكتور محمد عبدالهادي، والفنان أحمد كمال، بعد سماع نصيحة الفنان محمود حميدة، بدخول المجال، ومن خلال دراستها في هذا الكورس شاهدها المخرج خالد الحجر، عندما كان يبحث عن وجه جديد لتكون أخت روبي، في فيلم «الشوق».

وكوكي اسمها الحقيقي مريهان مجدي، شاركت في عدة أعمال تليفزيونية وسينمائية، منها «الخروج من القاهرة والشوق وخرم إبرة والوالدة باشا ومكان في القصر والسيدة الأولى وحارة مزنوقة وونوس وبحر وكازانوفا»، وآخرها فيلم «ورد مسموم» أمام الفنان محمود حميدة.