عاجل.. مصرع 5 وإصابة 7 في تصادم أتوبيس وميكروباص بسوهاج

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون في تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، وسيارة ميكروباص، على طريق دار السلام أمام قرية البلابيش، بسوهاج.

من جانبها، أعلنت مديرية الصحة، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، وجرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثث والمصابين لمستشفيات دار السلام، وأخميم، وسوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وانتقل إلى مكان الحادث قيادات مديرية الأمن وضباط مباحث مركز دار السلام، وجرى الدفع بـ16 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص، حدوث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من قنا باتجاه القاهرة، وميكروباص يستقله أشخاص من مركز دار السلام، وأسفر الحادث عن مصرع 5 وإصابة 7 آخرين.

جار تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.