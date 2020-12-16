بالأسماء.. وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بسوهاج

ارتفع عدد الضحايا في حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، وسيارة ميكروباص علي طريق دار السلام، أمام قرية البلابيش بسوهاج، إلى 6 وفيات، بعد وفاة مصاب، بينما بلغ عدد المصابين 6 أشخاص.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وانتقل إلى مكان الحادث قيادات مديرية الأمن وضباط مباحث مركز دار السلام، ودفع بـ16 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من قنا باتجاه القاهرة، وسيارة ميكروباص يستقلها أشخاص من مركز دار السلام.

وأسفر الحادث عن مصرع حاتم فريد عبدالمجيد، 23 عاما، وأحمد البس جاد، 19 عاما، وفارس علي، 30 عاما، ووليد محمد أمين، 24 عاما، والأنور علي غلاب، 50 عاما، وحسام الأنصاري أحمد متولي، 24 عاما.

وأصيب عبدالرحمن راضي، 28 عاما، ومحمود حامد، 35 عاما، ومحمود عبد اللاه، 35 عاما، وعصفور أحمد أبو عوف، 24 عاما، وفج النور عبدالشافي، 50 عاما، وتاج الدين جاد الرب، 31 عاما.

وتبين من المعاينة اصطدام الاتوبيس وجها لوجه مع السيارة الميكروباص، وانقلاب الأخيرة علي جانب الترعة، وجميع الضحايا والمصابين من مستقليها يقيمون دائرة مركز دارالسلام.

وجار تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.