الوزراء السوداني بعد هجوم إثيوبي: قواتنا قادرة على رد العدوان

أكد مجلس الوزراء السوداني، دعمه ووقوفه مع القوات المسلحة «التي تسد الثغور وتحرس البلاد»، وثقته في قدرة القوات المسلحة على حماية حدود البلاد ورد أي عدوان، وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء الأربعاء، أنه «في مساء أمس الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور (شرق السودان) داخل أراضينا، تعرضت لكمين من بعض القوات والمليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية، ونتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات».

وأوضح أنه ظل يتابع بحرص واهتمام الأحداث في دولة إثيوبيا، والتي بدأت منذ ما يقارب ستة أسابيع، لافتا إلى أن «السودان استقبل الآلاف من اللاجئين الفارين عبر الحدود الشرقية، وأفاض الشعب السوداني من كرمه المعلوم رغم الظروف الاقتصادية القاسية والقدرات المحدودة».

وأضاف مجلس الوزراء السوداني: «نشد على أيادي القيادات العسكرية ونلقي بالتحية للجنود الأشاوس الذين يستحقون تقديم كل دعم ممكن، وما الملمات إلا لحظة نستبين فيها آصرة الوطنية ووشيجة التراب»، وحيا «الشهداء الذين ارتقوا في إباء»، وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماعه الأول الذي انعقد الأربعاء، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقوفه خلف القوات المسلحة لأداء واجبها في حماية حدود البلاد والمحافظة على سيادتها.

وترحم المشاركون في الاجتماع، عقب العرض الذي قدمه رئيس مجلس السيادة، على «شهداء القوات المسلحة الباسلة»، خلال الهجوم الذي تعرضت له القوات أمس، على الحدود من قوات إثيوبية، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.