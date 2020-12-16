إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي في كفر الشيخ

استقبل مستشفى برج البرلس المركزي، 4 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالقرب من قرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز بلطيم على الطريق الدولي الساحلي، الذي يربط محافظة كفر الشيخ بـ6 محافظات أخرى.

وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، أن جميع المصابين، مقيمون بقرية الشيخ مبارك التي انقلبت أمامها السيارة، وجرى نقلهم إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

وتابع المصدر أن بياناتهم وإصابتهم سجلت كالتالي، إسلام عصام عبدالحق، 26 عاما، مصاب بكسر بالساق الأيمن، ومحمود إبراهيم مصطفى، 30 عاما، فاقد الوعي، وتحت الملاحظة، وطلبة مسعد طلبة، 25 عاما، ويجري فحصه، وأحمد شوقي حسن، 24 عاما، مصاب بجرح بالرأس وكسر بالفخذ الأيمن.

وأكد المصدر أنه جاري عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

وفي وقت سابق، أصيب 7 شباب، بإصابات متوسطة إلى خطرة، في حادث تصادم دراجات نارية بأحد الأفراح بمدينة بلطيم.

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، 7 شباب مصابين بإصابات ما بين خطرة ومتوسطة، نتيجة تصادم عدد من الموتوسيكلات، بأحد الأفراح، بالقرب من دوران مصيف مدينة بلطيم، وجميعهم مقيمون بقرية الشهابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 شباب نتيجة تصادم عدة موتوسيكلات بالقرب من دوران المصيف بمدينة مصيف بلطيم، ليجري نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

من جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن المصابين هم: محمود مسعود عبدالنبي، 25 عاما، مصاب مابعد الارتجاج بالمخ، وخالد طلعت حسنين، 27 عاما، مصاب بجرح قطعي بفروه الرأس، وإبراهيم مسعد إبراهيم، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، وأحمد رمزي عبدالكريم، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، وطاهر عبدالحميد السباعي، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات.