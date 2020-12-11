"زفة موتوسيكلات" تنتهي بإصابة 7 ونقلهم للمستشفى بكفر الشيخ

أصيب 7 شباب، اليوم الجمعة، بإصابات متوسطة إلى خطرة، في حادث تصادم دراجات نارية بأحد الأفراح بمدينة بلطيم.

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، 7 شباب مصابين بإصابات ما بين خطرة ومتوسطة، نتيجة تصادم عدد من الموتوسيكلات، بأحد الأفراح، بالقرب من دوران مصيف مدينة بلطيم، وجميعهم مقيمون بقرية الشهابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 شباب نتيجة تصادم عدة موتوسيكلات بالقرب من دوران المصيف بمدينة مصيف بلطيم، ليجري نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

ومن جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن المصابين هم: محمود مسعود عبد النبي، 25 عاما، مصاب مابعد الارتجاج بالمخ، وخالد طلعت حسنين، 27 عاما، مصاب بجرح قطعي بفروه الرأس، إبراهيم مسعد إبراهيم، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، أحمد رمزي عبد الكريم، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، طاهر عبد الحميد السباعي، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات.

كما أصيب كل من أحمد محمد السيد، 18 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، عبد الحميد محمد عبد العليم، 20 عاما، مصاب بجرح بالوجه واشتباه كسر بالقدم اليسرى، مؤكدا أنه يجرى الأن عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة داخل مستشفي برج البرلس المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجار رفع آثار الحادث من الطريق بمعرفة الجهات المختصة.