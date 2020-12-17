أستاذ بدار العلوم: القرآن سبب انتشار اللغة العربية في العالم

قال الدكتور أحمد بلبولة، رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم، إننا نمارس اللغة حين نحتاج إليها، موضحا أن القرآن هو سبب معرفتنا باللغة العربية الفصحى، وهذا سر انتشارها في العالم، كما أنه منذ أن بدأت اللغة العربية في الزمن القديم لها مستويين، وهما المستوى الفصيح والمستوى العامي، والفارق بينهما يضيق جدا، ولابد أن نرقى باللغة العامية في الإعلام والدراما، لافتاً إلى أن هناك 400 مليون شخص ينطقون اللغة العربية بسبب القرآن الكريم، متابعا: «اللغة بضاعة كبيرة جدا لكننا لا نستفيد منها، والتأليف فيها نادر جدا وغير مبني على أسس علمية».

الطفل الذي يستمع للكارتون الفصيح ينطق اللغة الفصحى بطلاقة

وأضاف «بلبولة»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «تن»، أنه قام بتأليف كتب بعنوان «العربية السريعة» أثناء تواجده في كوريا الجنوبية، وذلك لتعليم غير الناطقين باللغة العربية بشكل سريع، حيث أن كوريا الجنوبية تتعلم اللغة بغرض برجماتي، فهي منبع كبير للثراء، كما أن الطفل الذي يستمع للكارتون الفصيح ينطق اللغة الفصحى بطلاقة، لكن لا يزال هذا المجال يحتاج إلى جهود كبيرة جداً.

مجمع اللغة العربية ليس به قسم لتعليم غير الناطقين بالعربية

وأشار رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم، إلى أن مجمع اللغة العربية لا يوجد به إطار مرجعي لتعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى أنه ليس به قسم لتعليم غير الناطقين باللغة العربية، مؤكدا أن اللغة العربية كانت ناقلة لتراث التاريخ البشري في العلوم الإنسانية والفلسفة وغيرها، وستظل جاذبة للناس في جميع أنحاء العالم، ومن يتعلمها يشعر كأنه فاز بشئ كبير جدا.

شاعر نيجيري: الأفارقة عشقوا اللغة العربية بسبب الإسلام

من ناحية أخرى، قال الشاعر النيجيري علي مصطفى لوان، إنه خريج المعهد الأزهري في نيجيريا، والتحق بالدراسات الإسلامية، لافتاً إلى أن الأفارقة عشقوا اللغة العربية بسبب الإسلام، موضحًا أن الإنسان يولد شاعرا دون أن يدرك ذلك، مشيرا إلى أن مسيرة الشعر بدأت منذ تواجده في نيجيريا، ثم بعد أن ارتقى مستواه في اللغة العربية أصبح هناك مزج بين الملكة الشعرية واللغة العربية، والكتابة باللغة العربية أسهل كثيرا من الكتابة بلغته الأم "الهوسة"، وأنه عندما جاء إلى مصر كانت يتحدث باللغة العربية الفصحى، ولكنه وجد الناس يسخرون من طريقته، لدرجة أنه بدأ يشاهد المسلسلات المصرية حتى تمكنت اللغة العامية منه، واختتم الشاعر النيجيري، حديثه بأنه سوف يستمر في تعلم اللغة العربية.

مراسل صيني: عندما أتحدث باللغة الفصحى مع المصريين أشعر كأني في فيلم كارتون

وعلى جانب أخر، قال بنغ تشو يون، مراسل مجلة الصين اليوم، إنه من عائلة صينية مسلمة، وتعلم الإسلام على يد شيخ أزهري مصري، ثم واصل الدراسة في ماليزيا، وواصل تعلم اللغة العربية هناك، وأصبح يعمل باللغة العربية للحصول على قوت الحياة، لافتاً إلى أنه تعلم العربية من بعض الكتب الدراسية في الجامعة، وأيضا من خلال قراءة الأخبار، موضحًا أنه ضعيف في التحدث باللغة العربية، لكنه قوي في الترجمة إلى العربية تحريريا، «حتى الآن لا أفهم كيف يفهم المصريون الأخبار باللغة العربية الفصحى رغم أنه لا يدرسونها، وعندما تحدثت باللغة العربية الفصحى في البداية مع المصريين، أشعر وكأني في فيلم تاريخي، أو فيلم كارتون».