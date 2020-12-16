التعليم: 637848 طالبا أجروا امتحان اللغة العربية التجريبي إلكترونيا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإحصائيات الختامية لليوم الأول من الاختبارات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، والذين أدوا بالأمس امتحاني اللغة العربية والأحياء إلكترونيًا على أجهزة التابلت بالمدارس والمنازل.

وقال شوقي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أعداد الطلاب الذين أجروا امتحان اللغة العربية 637.848 طالب، بالإضافة إلى عدد 575.206 طالب أدوا امتحان الأحياء، و58.640 طالب أجروا امتحان الأحياء باللغة الإنجليزية، مع 1.882 طالب أدوا امتحان مادة الأحياء باللغة الفرنسية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن مجموع الامتحانات التي تم تسليها بالفعل بنجاح على المنصة هو 1.273.576 امتحان الكتروني.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9 صباحًا أدا الاختبارات التدريبية لليوم الثاني، بامتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، على أجهزة التابلت.

«التعليم» تؤكد استمرار الاختبارات التدريبية باليوم الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار عقد الاختبارات التدريبية لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، وإعلان 5 محافظات على مستوى الجمهورية تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم الأربعاء، وهم محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والبحيرة ودمياط.

وأشارت إلى أن الطلاب داخل المحافظات التي تم تعطيل الدراسة بها يُمكنهم أداء الاختبارات بالمنزل بشكل طبيعي، حيث إن الوزارة لم تحدد مكان معين للطلاب من أجل أداء الاختبارات، ويستطيع الطلاب إجراء الاختبارات التي بدون درجات من المدرسة أو المنزل أو أي مكان أخر.

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة أمام طلاب الصف الأول الثانوي لأداء الاختبارات على مدار 12 ساعة يوميًا تبدأ في الساعة 9 صباحًا وتنتهي في تمام الساعة 9 مساء، وذلك وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة والذي بدأ من الأمس الثلاثاء وينتهي يوم الأحد الموافق 20 من ديسمبر الجاري.