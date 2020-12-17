سكرتير عام محافظة سوهاج يتفقد موقع حادث طريق دار السلام

تفقد اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج منذ قليل يرافقه عبد المنعم عبد القوي، رئيس مدينة دار السلام موقع حادث طريق دار السلام والذي أسفر عن 6 متوفين، و6 مصابين.

وشهد طريق دار السلام اليوم أمام مدخل قرية الكشح تصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من نجع حمادي الي القاهرة، وسيارة ميكروباص، يستقلها أشخاص يقيمون قرية البلابيش المستجدة مركز دارالسلام، مما نتج عنه مصرع ٦ أشخاص، وإصابة 6 آخرين من مستقلي الميكروباص.

من جانبه كلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مديرية الصحة بتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وأصدر تعليماته برفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات فور وقوع الحادث.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وانتقل إلي مكان الحادث قيادات مديرية الامن وضباط مباحث مركز دار السلام، وتم الدفع ب ١٦ سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من نجع حمادي باتجاه القاهرة، وسيارة ميكروباص يستقلها أشخاص من مركز دار السلام.

اسفر الحادث عن مصرع كل من حاتم فريد عبد المجيد، ٢٣ عاما، واحمد البس جاد، ١٩ عاما، وفارس علي، ٣٠ عاما، ووليد محمد أمين، ٢٤ عاما، الانور علي غلاب ٥٠ عاما، وحسام الأنصاري أحمد متولي، ٢٤ عاما.

كما اصيب كل من عبد الرحمن راضي، ٢٨ عاما، محمود حامد، ٣٥ عاما، محمود عبد اللاه، ٣٥ عاما، عصفور أحمد أبو عوف، ٢٤ عانا، فج النور عبد الشافي، ٥٠ عاما، تاج الدين جاد الرب، ٣١ عاما،.

وتبين من المعاينة اصطدام الاتوبيس وجها لوجه مع السيارة الميكروباص، وإنقلابه السيارة الأخيرة علي جانب الترعة، وجميع الضحايا والمصابين من مستقبلي السيارة الميكروباص ويقيمون قرية البلابيش المستجدة.

تم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي دار السلام المركزي، ومستشفي أخميم المركزي، ومستشفي سوهاج الجامعي.