«الوزراء»: بدء التطعيم بلقاح كورونا في مصر الشهر المقبل لـ«بعض الفئات»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بدأت تتزايد بشكل ثابت، والأمر يتطلب وقفة من الجميع»، فنسبة الأشغال الحالية في الرعاية المركزة وصلت إلى 58%، وأجهزة التنفس الصناعي وصلت بها نسب الأشغال إلى 33%، رغم أن مصر لم تصل إلى هذه النسبة من الأشغال منذ شهور عديدة، كما أنه من الوارد صدور مزيد من القرارات الجديدة للتشديد على الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا قبل احتفالات رأس السنة الميلادية واحتفالات رأس السنة باقي عليها أيام عدة، ومن حيث المبدأ الدولة قررت إرجاء العديد من المظاهر.

رسالة أو إتصال من الحكومة للمواطنين لإبلاغهم بالتقدم لتلقي اللقاح

وأوضح، «سعد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «MBC مصر»، أن اجتماع مجلس الوزراء تطرق إلى اللقاحات وتواجدها في مصر، فقبل نهاية ديسمبر سيكون لدينا نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني، وسيتم الاتصال أو إرسال رسالة إلى الفئات التي ستحصل على اللقاح، وسيتم إبلاغهم بكل التفاصيل الخاصة بالمكان والتوقيت، كما أن توزيع اللقاح سيكون من خلال وزارة الصحة فقط، فهناك 5400 وحدة صحية ستعمل على توزيع اللقاحات، وسيتم التوزيع بداية من يناير القادم على الفئات المعروفة

الكثيرين من المواطنين لا يستجيبون بسهولة للإجراءات الاحترازية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر ستحصل على 20 مليون جرعة مع تحالف اللقاحات العالمية «جافي»، وهناك توجيه بتوفير 10 مليون جرعة من اللقاح أيضًا خلاف الـ 20 مليون جرعة، موضحًا أن الكثيرين من المواطنين لا يستجيبون بسهولة للإجراءات الاحترازية، مما اضطر الحكومة إلى تصعيد الأمر قليلًا، خصوصًا فيما يخص تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، وتم التأكيد على أن إقامة الأفراح في القاعات المغلقة لايزال محظورًا، وأي قاعة تضبط ستغلق غلقًا إداريًا، وإيضًا سرادقات العزاء في قاعات المناسبات محظور

من الوارد تشديد الإجراءات الاحترازية لكورونا قبل احتفالات رأس السنة

وأكد سعد أن الوضع على الأرض يفرض على لجنة الأزمات الاجتماع وتقييم الوضع، كما أن الصلوات الخمس وصلوات الجمعة والجماعات قائمة، ولم يناقشوا هذا المسألة خلال اجتماع الحكومة الأخير، ولكنهم سيستبقون إجراءات وقرارت استباقية قبل حدوث الكارثة متابعًا: «لن ننتظر حتى تحدث الكارثة ونصدر القرارات بالغلق أو خلافه، القرارات ستكون سابقة للأحداث»

عن مخالفي الإجراءات : 100 جنيه فوري أفضل من 4آلاف جنيه متأخر

وأردف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة قانونية تضم مسؤولين من وزارتي العدل والداخلية، لتعديل الإجراء ووضع نظام قانوني محكم يضمن تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، فتوقيع الغرامة بشكل فوري يتم بعد صدور قرار من رئيس الوزراء، « نحن على بعد أيام لتحقيق الأمر واللجنة لن تأخذ وقتًا والدكتور مصطفى مدبولي كان متعجلًا في تطبيق الموضوع»، حيث سيضمن الردع الكافي ويعطي رسالة أن الحكومة جادة، معلقًا: «100 جنيه فوري أفضل من أربعة آلاف جنيه متأخر».