نادر سعد: الإزالة مصير مخالفات البناء المرتكبة بعد أبريل 2019

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أصحاب المخالفات في البناء بعد شهر إبريل 2019، الذين أحيلوا إلى النيابة العسكرية لا يدفعون مبالغ التصالح، لكنهم يدفعون غرامات، لأنهم أخلوا بقرار وقف البناء لمدة 6 أشهر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة "صدى البلد"، أنه جرى تحديد إبريل 2019، لأنه تاريخ إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي فإن المخالفات التي تمت بعد إصدار هذا القانون لا حل أمامها سوى الإزالة.

وتابع: "أي مبالغ مادية دفعت في المحاكم ستخصم من مبلغ التصالح في مخالفة البناء، بشرط أن تكون هذه المخالفة حدثت قبل صدور القانون في إبريل 2019".

وأشار إلى أن من سيسدد القيمة "كاش"، ستُخصم ربعها، وإلا فإنه سيدفع مبلغ جدية التصالح ويسدد المتبقي من المبلغ على 3 سنوات.

وأردف،أنه من الأفضل لسكان العقارات المختلفة أن يقدموا الرسم الهندسي: "لكن في بعض الأحيان نجد أن بعض السكان يحرصون على التصالح والبعض الآخر لا يحرصون عليه، وبالتالي فإن الحريصين هم من سيدفعون قيمة الرسم الهندسي، وهو قليلة بالمقارنة مع ما سيحصلون عليه من فوائد".