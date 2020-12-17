أول فيديو من موقع حادث التصادم المروع بين أتوبيس وميكروباص بسوهاج

شهد طريق دار السلام حادثة مروعة أمس الأربعاء، أمام مدخل قرية الكشح، حيث تصادم أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من نجع حمادي إلى القاهرة، وسيارة ميكروباص، يستقلها أشخاص يقيمون قرية البلابيش المستجدة مركز دارالسلام، مما نتج عنه مصرع 6 أشخاص، وإصابة 6 آخرين من مستقلي الميكروباص.

وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مديرية الصحة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وأصدر تعليماته برفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات فور وقوع الحادث.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة، وانتقل إلي مكان الحادث قيادات مديرية الامن وضباط مباحث مركز دار السلام، وتم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص حدوث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة الصعيد للوجه القبلي، قادم من نجع حمادي باتجاه القاهرة، وسيارة ميكروباص يستقلها أشخاص من مركز دار السلام.

أسفر الحادث عن مصرع كل من حاتم فريد عبدالمجيد، 23 عاما، وأحمد البس جاد، 19 عاما، وفارس علي، 30 عاما، ووليد محمد أمين، 24 عاما، والأنور علي غلاب 50 عاما، وحسام الأنصاري أحمد متولي، 24 عاما.

كما أصيب كل من عبدالرحمن راضي، 28 عاما، محمود حامد، 35 عاما، محمود عبداللاه، 35 عاما، عصفور أحمد أبو عوف، 24 عاما، فج النور عبدالشافي، 50 عاما، تاج الدين جاد الرب، 31 عاما.

وتبين من المعاينة اصطدام الاتوبيس وجها لوجه مع السيارة الميكروباص، وانقلاب السيارة الأخيرة على جانب الترعة، وجميع الضحايا والمصابين من مستقلي السيارة الميكروباص ويقيمون قرية البلابيش المستجدة.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.