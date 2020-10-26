ننشر نتيجة فرز صناديق دائرة مركز دار السلام بسوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على فرز اللجان بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، عن النتائج غير النهائية للتصويت.

وبلغ عدد الحضور ٧٢٩٧٢ ناخب وعدد الأصوات الباطلة ٧٧٧٩ والصحيح ٦٥١٩٣ صوتا.

حصل جابر الطويقي على ١٠٠٩٦ صوتا، وأشرف عطا ٩٣٢٣ صوتا والنسر راشد ٢٩٣٣ صوتا، علاء السمان ٩٩٨٣ صوتا، أحمد توفيق ١٩١٢ صوتا، صالح عمر، ٥٣٠٣ أصوات، وناصر أحمد محمود، ٣٨٠٣ صوتا، خالد عيسى، ١٢٥٦ صوتا. عنتر الطويقي ٥٤١ صوتا، أيمن عبد الستار ٢٣٤ صوتا، حسين عبد الله، ٤٥٥ صوتا، أحمد الضبع، ٢٥٦١، أحمد عبد السلام قورة، ١٦٣٥٩ صوتا، محمد سالمان، ٤٣٤ صوتا.

وأغلقت اللجان الانتخابية البالغ عددها 1081 لجنة في محافظة سوهاج، أبوابها امام الناخبين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة.

وبدأت اللجان الفرعية في عملية فرز الأصوات داخل اللجان، بعدها يتم حصر الاصوات وتسليمها إلى اللجنة الرئيسية.

وتنافس في الانتخابات 199 مرشحا بسوهاج للفوز بـ 14 مقعدا داخل 8 دوائر انتخابية في النظام الفردي.

وحرصت محافظة سوهاج على التأكد من تعقيم جميع اللجان الانتخابية وتجهيز مقرات اللجان والتأكد من جاهزيتها للعملية الانتخابية.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزا انتخابيا، و‏1081 لجنة.

يذكر أن محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم اول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.