عاجل.. "الأرصاد": تغييرات طارئة في حالة الطقس اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا بخصوص تحديثات حالة الطقس التي تمر بها البلاد حاليًا وأعلنت أنه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة في حالة الطقس لهذا التوقيت من العام من المتوقع حدوث بعض التغييرات الطارئة في حالة الطقس التي تشهدها جمهورية مصر العربية حيث ستشهد مناطق متفرقة من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبوسمبل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصاحب هذه الامطار نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وشهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكانت هناك حالة من عدم الاستقرار على القاهرة والوجه البحري وشمال ووسط شبه جزيرة سيناء ومدن القناة التي شهدت أمطارا متوسطة وغزيرة.

موجة أمطار شهدتها مناطق متفرقة من البلاد

وشهدت القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط وشمال سيناء سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة وانخفضت درجات الحرارة بنحو 5 درجات يوم الاثنين، ثم انخفضت بـ 9 درجات الثلاثاء، مع وجود نشاط للرياح والأتربة التي شعر بها المواطنون في القاهرة ومختلف المحافظات في السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط شبه جزيرة سيناء وكان الطقس باردًا.

وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية أن تقل كميات الأمطار صباح الخميس، مع ووجود أمطار خفيفة على القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري، كما توقعت أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.

كما توقعت شاكر أن تهدأ ألرياح وتظهرالشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتستمر يومي الجمعة والسبت مع استقرار تام في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل مع وجود أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة المواطنين.