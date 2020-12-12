حالة الطقس غدا.. أمطار متوسطة تصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 13 ديسمبر الجاري، إذ أنَّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري يصاحبه نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ويسود طقس دافئ على السواحل الغربية ومائل للحرارة على السواحل الشرقية يصاحبه نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضًا أنَّ يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا، والطقس حار على شمال الصعيد والرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، وحار على جنوب الصعيد.

حالة الأمطار

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على بعض المناطق من السواحل الغربية، يصاحبها نشاط للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوحة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 27 14.

الإسكندرية 25 15.

وادي النطرون 26 15.

طنطا 27 14.

شبين الكوم 27 14.

دمنهور 25 14.

بلطيم 25 15.

مطروح 25 13.

السلوم 24 11.

سيوة 25 11.

بورسعيد 26 16.

دمياط 24 16.

الزقازيق 26 14.

المنصورة 26 14.

الإسماعيلية 28 17.

السويس 26 16.

العريش 27 16.

رفح 27 17.

رأس سدر 26 18.

نخل 28 10.

نويبع 26 19.

طابا 24 18.

كاترين 22 05.

الطور 29 15.

شرم الشيخ 27 18.

الغردقة 28 15.

مرسى علم 26 14.

الفيوم 27 14.

بني سويف 28 14.

المنيا 29 15.

أسيوط 31 14.

سوهاج 27 13.

قنا 29 12.

الأقصر 32 12.

أسوان 33 13.

إدفو 33 13.

أبو سمبل 32 13.

الوادي الجديد 32 12.

شلاتين 29 17.

أبو رماد 28 17.

حلايب 28 18.

رأس حدربة 29 18.