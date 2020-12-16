الأرصاد: انتهاء حالة الطقس السيئ مع صباح الغد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل وحدة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت يوم الأحد الماضي انتهت اليوم الأربعاء، حيث شهد عدد من محافظات الجمهورية، أمطار بين متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية، خاصة الشرقية والوجه البحري، كما شهدت محافظتا القاهرة والجيزة أمطارا متوسطة على بعض المناطق المتفرقة.

الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه مع نهاية اليوم وصباح غدا الخميس، من المتوقع تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لكن ستستمر بعض فرص سقوط الأمطار بشكل خفيف، على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتمتد في الوجه البحري والقاهرة، غير مؤثرة على نشاط المواطنين.

شاكر: شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر

وأوضحت أنه ومع التحسن النسبي الذي سيجري غدا، ستبدأ الشبورة المائية في التكون بداية من الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والسريعة، كما أن الشبورة المائية ستكون كثيفة على بعض المناطق، لذا ينصح بالقيادة بهدوء حيث أن الشبورة المائية ستستمر غدا الخميس والجمعة والسبت في الساعات الأولي من الصباح الباكر

وأكدت أنه وصولا للساعة 9 صباح الغد، ستتحسن الرؤية الأفقية على الطرق، كما سيكون هناك استقرار تام، بداية من يوم الجمعة، وتحسن تام في الأحوال الجوية، كما ستعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي بدرجة أو درجتين، فيما ستهدأ تماما سرعات الرياح، وتعود الشمس للسطوع مرة أخرى.

وأشارت إلى أنه بنهاية الأسبوع الجاري، سينتهي فصل الخريف، فيما سيبدأ فصل الشتاء جغرافيا مع يوم 21 ديسمبر، ومن المتوقع أن يكون هناك موجات أخرى من حالة الطقس المضطرده، ولكن يتم دراسة التفاصيل والخرائط الجوية التي تتغير بشكل كبير مع اقتراب الحالات.