الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى بداية الشتاء: ارتفاع خادع وأمطار رعدية

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا حاليا في نهاية فصل الخريف وسنبدأ فصل الشتاء في 21 ديسمبر ويفصلنا نحو 8 أيام تقريبا على بداية فصل الشتاء، مشيرة إلى أنه بداية من أمس أعلنا في بيان رسمي أنه ستكون هناك حالة من التقلبات الجوية والتي ستبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه سيكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة، اليوم، ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 27 درجة مئوية وهي أعلى من المعدلات بنحو 4 درجات مئوية، ولكن هذا الارتفاع مؤقت اليوم فقط، ويجب ألا ننخدع فيه ونخفف الملابس.

وتابعت، أنه بداية من غد الإثنين سنتخفض درجات الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعية، ويوم الثلاثاء ستنخفض مرة أخرى بنحو 3 درجات وتصل إلى 20 درجة ويومي الأربعاء والخميس ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 19 درجة مئوية.

وأشارت، إلى أن درجات الحرارة تنخفض أثناء فترات الليل وتكون أقل من النهار بنحو 10 درجات، مؤكدة أن الطقس ما زال باردا أثناء الليل والصباح الباكر، كما أنه بداية من اليوم سيكون هناك نشاط للرياح والرمال والأتربة المثارة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد وسيستمر نشاط الرياح من اليوم وحتى يومي الإثنين والثلاثاء على معظم هذه المناطق.

واستطردت، أن الرؤية الليلية ستقل على الطرق وخاصة الطرق السريعة والصحراوية، لافتة إلى أنه بداية من اليوم سيكون هناك فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وغدا ستزيد كميات الأمطار وستكون من متوسطة إلى غزيرة ورعيدة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري.

وأوضحت، أن يوم الثلاثاء تستمر الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، كفر الشيخ، البحيرة، والدقهلية، وباقي محافظات الوجه البحري ستكون هناك أمطار متوسطة، ويوم الأربعاء تستمر الأمطار غزيرة على السواحل ومتوسطة على الوجه البحري وأيضا فرص سقوط أمطار متوسطة بالنسبة للقاهرة.

وأكدت على ضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا، لأنه يتم تحديثها أولا بأول.