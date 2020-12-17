محافظ سوهاج يتفقد مصابي حادث دار السلام بمستشفى سوهاج الجامعي

انتقل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الى مستشفى سوهاج الجامعى لتفقد حالة مصابى حادث دار السلام والاطمئنان عليهم ، بحضور الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحه، والدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى.

واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

كان الطريق الزراعى الشرقى عند مدخل قرية "السلام" بمركز دار السلام قد شهد حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب قادم من محافظة قنا وميكروباص، حيث تم الدفع ب ١٦ سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى ومستشفى سوهاج الجامعى.

واسفر الحادث عن مصرع ٦ اشخاص وإصابة ٦ اخرين جميعهم من مستقلين السيارة الميكروباص، يقيمون قرية البلابيش المستجد.

كان اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، قد تفقد موقع الحادث يرافق عبد المنعم عبد القوي رئيس مدينة دارالسلام.