وجهي بصرف نسبة التأمين الصحي لعمليتي الجراحية يا وزيرة الصحة

كنت أعمل مهندساً بجامعة الزقازيق، وشعرت ببعض التعب في القلب، ونصح الأطباء المختصون بضرورة إجراء عملية قلب مفتوح، لأن الحالة صعبة وتحتاج إلى تغيير صمامين وإصلاح ثالث، وأي تأخير يترتب عليه خطورة، قمت بإجراء العملية بمستشفى وادي النيل بتكلفة إجمالية 195 جنيهاً، وأخذت الفاتورة ونسخة من التقارير الطبية وتقدمت بها إلى مشروع العلاج بنقابة المهندسين لصرف النسبة المقررة حوالي 10%، كما توجهت إلى هيئة التأمين الصحي بالزقازيق، وطلبت الجهة المالية أصل الفاتورة لاتخاذ اللازم، غير أني لم أتمكن من استخراجها من المستشفى، وبالتالي لم استطع صرف أي شيء، أناشد السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة التدخل وتوجيه هيئة التأمين الصحي لصرف النسبة المقررة لها.

محمود السيد محمد