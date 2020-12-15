بريد الوطن.. سأصل يوماً ما.. انهض وصد الريح

لا تجعل الفشل يستحوذ على تفكيرك ويصيبك باليأس بل تعامل معه بإيجابية ومرونة، حتى تتحكم فى ضبط نفسك وانفعالاتك حتى تستطيع مواجهة مواقفك الصعبة والاستفادة من تجاربك التالية، لتلهمك وتحفزك فى اجتياز ما يعترضك من مواجهات جديدة.. لذلك عافر، صادم، تشبث، اسقط، ولكن انهض مرة أخرى بطريقة أفضل وبتأهيل جهودك المستقبلية للوصول لأهدافك المختلفة ببذل المزيد من الجهد، وباستمرار حديثك الداخلى المحفز للتفاعل، والتصرف فى الحياة باتخاذ قرارات مصيرية واعية متزنة، لتتخطى أى عقبات أو خيبات أمل أخرى بالتقدم خطوة خطوة نحو ما تريد حتى لا يصبح سقوطك حتمياً، واصل تقدمك نحو أهدافك، وضع فى اعتبارك أن الفشل لمن لا يخاطر بشىء ويستسلم بسبب ضعف إرادته وعدم الإيمان بأهدافه وعدم الثقة بذاته، انهض وأنت تصد الرياح القادمة التى تُغربل طريق نجاحك، انهض وأنت واثق أن الله لا يكسر قلب عبده، فهو دائماً معك حيثما كنت.

سقوطك ليس بالفشل الحقيقى وإنما هو جهل باتباع الطريقة الصحيحة، ضع هذه الكلمة فى رأسك (سقوطك نجاح) ضعها قبل بداية الطريق، وضع بجانبها الهدف الأساسى الذى ستتحدى من أجله قسوة الواقع لتتخطى المصاعب لتحققه، ضع ما تتمناه فى ورقة بيضاء واكتب جميع ما تريد الوصول إليه، وعلقها فى قلبك وعقلك وحياتك وفى مكان كلما رأيتها ابتسمت وأنت تنظر لها ناطقاً كلماتك المحفزة «سأصل يوماً ما».

رميثة عصام الطوخى

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