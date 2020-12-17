مصادر كويتية: فتح الرحلات مع الدول الـ34 المحظورة يناير المقبل

رجحت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم، انطلاق رحلات الطيران المباشر من مطار الكويت الدولي وإليه مع جميع الدول، بما فيها الـ34 المحظورة خلال شهر يناير المقبل.

وقالت المصادر، في تصريح صحفي، إن السلطات الصحية الكويتية، ستتخذ من خطة عودة عدد من رحلات العمالة المنزلية إلى الكويت، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، مقياسًا على مدى نجاح الحجر المؤسسي داخل الكويت خلال الأيام المقبلة، تمهيداً للموافقة على بدء استئناف الرحلات المباشرة الشهر المقبل من عدمه.

وأضافت المصادر، أنَّ الموافقات الصحية لم تعد ترتكن فقط إلى دخول لقاح كورونا بشكل كبير لإعطاء الضوء الأخضر باستئناف الرحلات مباشرة، وإنما يتوقف ذلك أيضًا على الإدارة الجيدة لعملية الحجر من جانب الفنادق والمؤسسات الكويتية، إلى جانب قدرة ونجاح الطيران المدني الكويتي على إدارة الحركة حسب الخطط الموضوعة، وفقاً لعدد محدد من الرحلات لكل دولة.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ وزارة الصحة تتمهل في هذا الأمر لحين عودة عدد من الرحلات للعمالة المنزلية، لتستطيع من خلالها تقييم نجاح الحجر المؤسسي، على أن تتمّ بعد ذلك الموافقة على استئناف الرحلات بشكل مباشر، وذلك تحسباً لحدوث جوانب سلبية أو أي فوضى محتملة تزيد من انتشار الفيروس في البلاد.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أول أغسطس الماضي، حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية، لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وهي: مصر والهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنجلاديش والفلبين‏ وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ولبنان وهونج كونج وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيجرو والدومينيكان وكوسوفو، ثم حذفت سنغافورة، وأضافت كلا من: فرنسا، والأرجنتين، واليمن، ليصل إجمالي الدول المحظورة إلى 34 دولة.