مصريون في الكويت عن فتح خطوط الطيران: خايفين نيجي منعرفش نرجع

زف مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان خبرا سعيدا، بالموافقة على طلب شركة مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة بنقل المسافرين من الكويت إلى القاهرة.

وأوضح الفوزان في حديثه لصحيفة الراي الكويتية، أن شركة مصر للطيران تقدمت بطلب، وافق عليه الطيران المدني، لنقل مواطنيها، فيما سيكون النقل بالمناصفة بين مصر للطيران والناقل الوطني بحيث لا يتجاوز عدد الركاب المغادرين إلى القاهرة 600 مسافر في اليوم.

المصريون في الكويت استقبلوا الخبر بفرح وحزن في الوقت ذاته، حيث سعدوا جميعا لأن العودة إلى مصر أصبحت ممكنة، ولكن في الوقت ذاته حزنوا لوجود أسباب تمنعهم من العودة.

مصريون في الكويت: تكاليف السفر غالية.. واللي معاه أسرة نزلها مصر

حسام وهدان أحد المصريين المقيمين في الكويت، يوضح أزمة أغلب المصريين هناك في العودة لمصر، "الكل خايفين إنهم يسافروا وميعرفوش يرجعوا تاني لأن ليهم مصالح وشغل هنا، وأيام الأزمة والحظر كان في ناس عايزه ترجع لكن للأسف الطيران كان مقفول وفي نفس الوقت في ناس ماخدتش مستحقاتهم".

وأضاف "وهدان" لـ"الوطن": "لما قالوا هتفتح الطيران في شهر أغسطس تقريبا وبعدين لغوا القرار في أول يوم كانوا مقررين فيه فتح طيران العودة من مصر للكويت، طبعا كان ليه أثر سيئ جدا هنا بالنسبة للمصرين وخلاهم يخافوا أكتر من موضوع السفر".

كما أشار المصري المقيم في الكويت إلى أن هناك فئة كبيرة من المصريين قرروا العودة إلى مصر نهائيا بسبب المعاملة غير الجيدة من بعض الكويتيين، أو بسبب عدم وجود عمل وهم لديهم التزامات من (إيجار وأكل وشرب ..إلخ).

ومن جانبه، قال محمد مصطفى، مصري مقيم في الكويت، إن المصريين الذين يملكون أسر هنا أعادوهم لمصر بسبب ضيق العيش بعد كورونا، وحاليا بعد صدور قرار الموافقة على فتح الطيران مباشر من الكويت، ما زال هناك تخوفا لأن الطيران لم يفتح من القاهرة للكويت.

وأضاف "مصطفى" لـ"الوطن": "بكدا نكون لسة بنلف في نفس الدائرة، عاوزين ننزل بلدنا وخايفين منعرفش نرجع تاني، ده غير مصاريف السفر الغالية علينا".