الطيران المدني: لم نتلق مخاطبات من الكويت لاستئناف الرحلات للقاهرة

أكدت مصادر بسلطة الطيران المدني المصرية، لـ"الوطن"، أن السلطة لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات من الجانب الكويتي بشأن إعادة استئناف الرحلات بين الكويت والقاهرة.

وقالت المصادر، إنه لا مانع لدى السلطة من عودة رحلات الطيران المجدولة والشارتر بين البلدين والتي توقفت منذ نحو 10 أشهر بسبب جائحة كورونا التى أوقفت رحلات الطيران حول العالم.

وتابعت أن السلطة ترحب باستئناف الحركة الجوية من كل دول العالم إلى مصر، والتي توقفت نتيجة ظروف فيروس كورونا، خاصة مع بدء طرح مصل مضاد للفيروس وبدء العديد من دول العالم تحصين مواطنيها.

وسمحت السلطات الكويتية لشركات الطيران العاملة بالكويت بنقل جميع العاملين بوزارة الصحة الكويتية من مختلف الجنسيات ممن لديهم إقامة سارية، إضافة إلى من لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى (زوج- زوجة- أبناء) بالسفر إلى الكويت شريطة أن يكون الكفيل وزارة الصحة مع وجود صورة من إقامة العائل.

واشترطت السلطات الكويتية ضرورة وجود تطبيق "هويتى" على الهاتف للمسافر عند الوصول إلى مطار الإقلاع، كما اشترطت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة لجميع تلك الفئات.

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أن الرحلات بين مصر والكويت حال استئنافها حاليا ستكون فى إتجاة واحد من "الكويت للقاهرة " لنقل المصريين العاملين بالكويت مباشرة إلى مصر على أن تحمل رحلات العودة للكويت بعض العاملين بوزارة الصحة الكويتية من المصريين إضافة إلى أسرهم فضلا عن المواطنين الكويتين الموجودين بمصر، موضحا أن تلك الرحلات قد تبدأ نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

وأكد سعد العتيبي، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الكويتي، إن الكويت أبلغت شركات مصر للطيران والخطوط الكويتية وطيران الجزيرة باستئناف الرحلات منها إلى مصر.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل سفر المصريين الراغبين في مغادرة الكويت إلى بلدهم عن طريق الطيران المباشر.