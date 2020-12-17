شروط وخطوات تغيير الدور المخصص بالوحدة السكنية

يوفر صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، خدمات عدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الصندوق، وذلك تيسيرا على العملاء.

ومن ضمن تلك الخدمات التي توفرها الصندوق، هي خدمة تلقي طلبات التعديل من دور إلى دور آخر عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وذلك تيسيرا على المواطنين الحاصلين على وحدة سكنية ضمن الطرح، ولكن تلك الخدمة تخص فقط المرضى، بحسب مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg ، وذلك للحالات المرضية فقط.

شروط تغيير الدور المخصص بالوحدة السكنية:

- عدم قيام العميل باستلام الوحدة السكنية المخصصة له.

- يشترط توافر وحدات سكنية بالمشروع.

- يجب على العميل تقديم المستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يجرى التعديل الدور الأخير للدور الأرضي.

- سداد رسوم جدية التحويل 35 جنيها في أحد مكاتب البريد بواسطة صاحب الطلب بعد قبوله.

- لن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

خطوات تغيير الدور المخصص بالوحدة السكنية:

1. الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg .2- يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين، ثم اختيار طلبات واختيار طلب تعديل من دور إلى دور.

3- بعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي تحويل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير/ تحويل من الدور الأخير إلى الدور الأرضي.

4- يقوم المتقدم بكتابة سبب تعديل الدور ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على «تقديم»، بعد تجهيز المستندات الآتية:

- إحضار شهادتين من مستشفيين حكوميين معتمد بشعار الجمهورية مقيد بالحالة الصحية للمريض.

- للحالة المرضية لأحد من ذوي صاحب الطلب المقيم معه، يتم إحضار شهادة إدارية موقعة من موظفيين حكوميين معتمدة بشعار الجهورية «ختم النسر» تفيد بالإقامة الفعلية للمريض صاحب الإعاقة مع صاحب الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- تظهر رسالة أنه تم إنشاء الطب بنجاح، وأنّه يمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.

6- يمكنك الضغط على «حالة الطلب» لمتابعة إذا كان ما زال تحت الدراسة أو تم النظر به.

7- بعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحص الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.

8- بعد سداد الرسوم المقررة يتم رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على «إرسال».

9- بعد النظر في حالة الطلب تصلك رسالة تفيد بأنه تم قبول الطلب وتنفيذه بنجاح.