انقطاع التيار الكهربائي بمناطق في الغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه تم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة تشمل بنزينة عويد، والرصيف البحري، وميناء الصيد، ومصنع الثلج، وذلك اليوم الخميس منذ التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن انقطاع التيار سيستمر حتى الثانية ظهرًا وذلك لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأرجع مصدر بقطاع شبكات كهرباء محافظة البحر الأحمر، قطع التيار الكهربائي إلى الصيانة التي ينتهجها قطاع الشبكات بشكل دوري وبصفة عامة بجميع مدن المحافظة خاصة الغردقة ورأس غارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

وتفقد المهندس محمد عبدالمنعم عبدالعزيز، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، مشروع سكن كل المصريين والخاصة بوحدات الإعلان العاشر بمنطقة منطقة «أبو عشرة» بمدينة الغردقة، لمتابعة العمل في إنشاء شبكة الغاز الطبيعي للمشروع والذي تنفذه شركة سيتي جاس.

ورافق مدير عام الاسكان المهندس عزت صلاح حسين، مدير الإدارة الهندسية بمعاونة فريق العمل الفني القائم بالإشراف على المشروع.

يذكر أنه تم الإعلان عن المشروع وجاري دراسة الاستحقاق والتخصيص بمعرفة وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري.