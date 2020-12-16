علوم البحار: دولفين الغردقة كان يرافق الأنثى النافقة الأسبوع الماضي

عثرت أجهزة مدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، على دولفين نافق لذكر بشاطئ «جبل الحريم»، وذلك ساعات من العثور على دولفين لأنثى نافقة بشاطئ فرع المعهد القومي لعلوم البحار شمال مدينة الغردقة.

وكشف تقرير الفريق البحثي للمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة عن أن الدولفين تام النضوج، ويرجح أن هذا الذكر كان يسير مرافقًا للأنثى التي سبق العثور عليها منذ أسبوع لعدة ساعات وأنهما وقعا في نفس شباك الصيد معا، ثم تم التخلص منهما بإلقائهما في البحر حيث تم العثور على الأنثى أمام فرع المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة والذكر أمام منطقة جبل الحريم جنوب المعهد بحوالي 5 كيلو مترات

وكان المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة تلقى بلاغًا بالعثور على دولفين نافق، وعلى الفور تم إحضار الدولفين النافق إلى فرع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بواسطة فريق من جمعية هيبكا وبحراسة شرطة البيئة بالغردقة.

وتم تشكيل فريق بحثي متخصص بمعاونة الفريق الفني بالمعهد، وقام الفريق بفحص جثة الدولفين النافق حيث تبين أنه في حالة تحلل شديدة وتوجد عليه آثار للحبال وبالمواصفات التالية:

الطول: 2.55م، النوع: ذكر، عرض الزعنفة الذيلية: 60سم، طول الزعنفة الظهرية: 30 سم، طول الزعنفة الصدرية الأولى: 40سم، طول الزعنفة الصدرية الثانية: مقطوعة، وعدد أسنان الفكين العلوي والسفلى: 20 سنة.