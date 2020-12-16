انطلقت، اليوم الأربعاء، أول رحلة للمركب الزجاجي بشواطئ الغردقة بعد دخولها موسوعة «جينيس» كأكبر حوض زجاجي في العالم تحت الماء، وذلك عقب توقف منذ جائحة كورونا.

وشارك في الرحلة عدد من السائحين الأجانب من دولة التشكيك، وبدأت من شواطئ الغردقة واستمرت لمدة 90 دقيقة، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها رئاسة الوزراء.

واستمتع السائحون بمشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك النادرة في قاع البحر الأحمر من داخل الحوض الزجاجي الذي دخل موسوعة «جينس» كأكبر حوض زجاجي تحت الماء بمساحة 32 مترًا بصناعة مصرية خالصة.

وأوضح ناجي وهبي الخبير السياحي، أن رحلة المركب الزجاجي هي الأولى لها بعد دخولها موسوعة «جينيس» بعد توقف دام منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى استمتاع السائحين بمشاهدة الشعاب المرجانية من داخل أكبر حوض زجاجي في العالم.

وتبلغ حمولة المركب 60 شخصاً، ويتيح لرواده فرصة نادرة لمشاهدة الشعاب المرجانية من أقرب مسافة في مشهد جمالي رائع.