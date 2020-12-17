مخرج «خان تيولا» يكشف تفاصيل إصابة محمود البزاوي أثناء تصوير الفيلم

كشف وسام المدني، مخرج فيلم «خان تيولا»، الذي يُعرض حاليا في السينمات، كواليس فيلمه، لاسيما وأنه فوجئ في أثناء التصوير بإصابة الفنان محمود البزاوي في العين.

وقال وسام المدني، في بيانٍ صادر عنه، إنّ محمود البزاوي أصيب بارتفاع في ضغط الدم بشكلٍ مفاجئ، ما تسبب في حدوث إحمرار بالعين، وكان من المُقرر وقتها تصويره مشهد يتطلب اقتراب الكاميرا منه.

وأضاف «المدني»: «حاولت أن تكون زاوية المشهد مختلفة بحيث ألا تظهر هذه الإصابة، بالإضافة إلى أنني اتفقت مع محمود البزاوي قبل تصوير المشهد بما يقرب من ساعة، وتناول بعض العصائر التي تخفض ضغط الدم، وأن المشهد سيتم تصويره بعناية دقيقة، ولم تظهر هذه الإصابة تماما».

وأشار مخرج الفليم، إلى أنّ التصوير تطلب منه جهودا ضخمة؛ إذ وصلت ساعاته إلى 16 يوميا.

وكانت الفنانة وفاء عامر، قد قالت إنها وضعت في تاريخها فيلما مهما، وهو «خان تيولا»، لافتة إلى أن المخرج قادم بقوة، موضحة أن اسم الفيلم موجود فعلا، وهو ثروة من الثروات الموجودة في أعماق البحار، والمحيطات، ويوجد منها في مصر، يمكن أن يدخل في صناعات كثرة.

وأكدت وفاء عامر، أن أصعب مواقف التصوير التي تعرضت لها في تصوير الفيلم، هو التصوير في درجة حرارة 6 مئوية، وكان المنزل كله مفتوحا، لافتة إلى أن اسم شخصيتها في الفيلم هو «موهيرة»، وأنها اختارت أن تعيش حياة أبدية، موضحة: «ماذا لو كنا نعيش حياة أبدية؟؟ وكل حد هيتفرج على الفيلم هيشتغل مخه، وده الحلو في الفيلم».

وتدور أحداث الفيلم، في حقبة الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية، داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي يملكه الفنان محمود البزاوي، الذي يعيش مع أسرته المكونة من زوجته، التي تجسد دورها الفنانة وفاء عامر، ونجله «الفنان علي الشجيري» ونجلته «الفنانة الشابة زهرة الحاروفي»، ويصل إليهم في أحد الليالي نزيل جديد «نضال الشافعي»، ليتفاجئ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق، تقلب أحداث العمل.

وشارك في بطولة العمل أحمد كمال، ومحمد عبدالواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.