وفاء عامر عن اسم فيلمها خان تيولا: كائن متجدد الخلايا في أعماق البحار

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها وضعت في تاريخها فيلمًا مهمًا وهو "خان تيولا"، لافتة إلى أن المخرج قادم بقوة، موضحة أن اسم الفيلم موجود فعلا، وهو ثروة من الثروات الموجودة في أعماق البحار، والمحيطات، ويوجد منها في مصر، يمكن أن يدخل في صناعات كثرة.

وأضافت "عامر"، في لقاء برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، أنه عبارة عن كائن متجدد الخلايا لا يموت، ومن الأشياء النادرة.

وتابعت، أن الفيلم يتحدث عن أواخر الأربعينيات، وشعرها كان من المفترض أن يكون أبيض وأسود، ولكنها رفضت ارتداء الباروكة، وصبغت شعرها باللون الأحمر، موضحة: "خوفت من المعايشة يطلع في أيدي".

وأكدت، أن أصعب مواقف التصوير التي تعرضت لها في تصوير الفيلم، هو التصوير في درجة حرارة 6 مئوية، وكان المنزل كله مفتوحًا، لافتة إلى أن اسم شخصيتها في الفيلم هو "موهيرة"، وهي اختارت أن تعيش حياة أبدية، موضحة: "ماذا لو كنا نعيش حياة أبدية؟؟ وكل حد هيتفرج على الفيلم هيشتغل مخه، وده الحلو في الفيلم".

ولفتت، إلى أن فريق العمل في الفيلم شباب، وهي لا تخشى العمل معهم، موضحة أن البعض طالبها بالعمل في مشروع تخرج خاص بهم، لافته إلى أنها ستوافق بنسبة كبيرة رغم اعتراض بعض الزملاء من الفنانين، الذين يقولون لها إنها تنزل بمستوى المهنة، مؤكدة إعجابها بطموح الشباب وأملهم.

وأشارت الفنانة وفاء عامر، إلى أن شركة "سينرجي" شاطرين في مسألة انتقاء الأفلام، وطريقة الترويج لها وعرضها على شاشات السينما، ومتميزين في هذا المجال.