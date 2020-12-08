أماكن عرض فيلم الرعب والتشويق "خان تيولا" بالسينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الرعب والتشويق "خان تيولا"، وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية في حقبة الأربعينات، وذلك بفندق بمدينة العلمين يملكه محمود البزاوي الذي يعيش مع أسرته زوجته وابنه وابنته، وتنقلب أحداث العمل عند وصول نزيل جديد للفندق الذي يقوم بدوره نضال الشافعي، ليتفاجئ بأشياء كثيرة.

أبطال العمل وفاء عامر، نضال الشافعي محمود البزاوي، أحمد كمال، راندا البحيري، علي الشجيري والمخرج وسام المدني.

أماكن عرض فيلم خان تيولا بالسينمات

الفيلم يُعرض في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، أمير، سيني بلكس جرين بلازا، كوزموس، دريم لاند، ليدو، بندر المعادي، جالكسي، سيتي ستارز، بوينت 90، بورتو كايرو، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، داندي مول، الهرم، جولف سيتي، كايرو بالاس، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال، فيوتشر مول، سيني ماكس، التحرير، مول مصر، سيتي سنتر ألماظة.

جهاز الرقابة على المصنفات الفنية صنف فيلم خان تيولا +18

يذكر أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، صنف الفيلم لمن هم فوق عمر 18 عاماً، خاصة أن أحداثه تدور في إطار تشويقي من الرعب.

وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به.

وكانت الفنانة حنان مطاوع، قد هنأت مخرج الفيلم وسام المدني من خلال حضور العرض الخاص للفيلم، مؤكدة أنه "يجمع بين الموهبة الشابة المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار"، وقالت في تصريحات صحفية، إن وسام المدني سيكون خلال فترة قصيرة من بين أكبر مخرجي السينما المصرية، وأنها منذ فترة طويلة لم تستمتع بعمل سينمائي مميز بهذا الشكل.

كما هنأت حنان مطاوع كل المشاركين في العمل خصوصا من ظهروا بشكل جديد لما يظهروا به من قبل وفق قولها.