«الأسقفية» تزور 118 سجينا تابعا للطائفة بمناسبة عيد الميلاد

سمحت وزارة الداخلية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، بزيارة السجناء المصريين والأجانب الذين ترعاهم الكنيسة وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت سناء جميل، منسقة خدمة السجون بالكنيسة الأسقفية، إن خدمة السجون بالكنيسة تمكنت من زيارة 52 سجينًا أجنبيًا وسجينًا مصريًا واحدًا من ضمن الذين ترعاهم الكنيسة، مشيرة إلى أنه في سجن النساء زرات الخدمة 46 سجينة مصرية و19 سجينة أجنبية.

وأوضحت «جميل»، أن الزيارة بدأت بالسيدات ثم الرجال من جنسيات متعددة بينهم سودانين، ونيجريين، وبلجيكيين، وروس، وسيشاليين، وكينيين، وبريطانيين، وأريتريين.

وأضافت، أن الكنن (رتبة كنسية) حمدي صدقي قدم خدمة الصلاة للسجناء بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وقابلت الخدمة السجناء في المكتبة وبدأوا اليوم بالتسبيح، وقدم القس وعظة للسجناء أكد فيها على الأمل في الله وعدم اليأس، كما تم تقديم سر التناول للسجناء -أحد أسرار الكنيسة السبع-، ومنحهم هدايا العيد وتسلموا منهم خطابات لإرسالها لأهلهم.

وبدأت خدمة السجون في الكنيسة منذ أكثر من عشرين سنة، وتقدم للرجال والسيدات الأجانب نظرًا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء، حيث يتم توفير الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتقديم الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية التي يقدمها القسيس «يشوع» شهريًا، بالإضافة إلى احتفالات العيد التي يقوم بها رئيس الأساقفة دكتور منير حنا، وتقديم سر التناول لهم، فضلًا عن تقديم الاحتياجات النفسية من خلال متابعتهم والاستماع لهم والتواجد معهم خلال الزيارة.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم، ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح محمد علي باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.