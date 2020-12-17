نشاط مكثف لـ الإنجيلية والتضامن في قرية البرشا بالمنيا لتعزيز المواطنة

أطلق منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مجموعة من الشباب بقرية البرشا مبادرة «إيد واحدة في مواجهة كورونا»، وذلك في إطار مشروع تعزيز ممارسات المواطنة وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

كما تشارك وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، بمبادرة «أسبوع المحبه بقرية البرشا» من خلال تنفيذ قافلة «عيون»، وتستهدف الفحص والتدخل للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بالقرية.

تأتي هذه المبادرات استجابة لدعوة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإقامة أسبوع المحبة بقرية البرشا التي عانت من أحداث عنف خلال الأسابيع الماضية، من خلال مشاركة 25 متطوعًا من الشباب والشابات المتطوعين من المسلمين والمسيحيين الذين يقدمون صورة حقيقية للشباب الواعي الحريص على حماية مجتمعه وقت الأزمات، حيث يعملون على توعية وتوزيع مواد وقاية ومطهرات على 300 أسرة بالقرية، كما ينظمون فاعلية يشارك فيها 60 من الأطفال للتعبير بالفن والرسم عن قيم المواطنة والتضامن المجتمعي، وتختتم المبادرة بمشاركة الشباب معًا في رسم عدد من الجداريات بالقرية التي تعكس أهمية التماسك والتضامن المجتمعي.

يُذكر أنَّ منتدى حوار الثقافات له تاريخ طويل منذ نشأته قبل عشرين عامًا على نشر قيم المواطنة واحترام وقبول الآخر من خلال مبادرات مجتمعية في مختلف محافظات مصر، إلى جانب تقديم نماذج عملية لتطبيق وترسيخ هذه القيم في المجتمعات المحلية.