كورونا ينهي حياة عمدة ثاني أكبر مدن أوكرانيا

قالت مصادر مقربة من رئيس بلدية مدينة خاركوف، الواقعة في جنوبي شرق أوكرانيا، جينادي كيرنيس، إنه توفي، أمس الأربعاء، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد بافل فوكس، رجل الأعمال، صديق عمدة ثاني أكبر مدن أوكرانيا من حيث عدد السكان، على قناته في تطبيق «تليجرام»، اليوم، أن جينادي كيرنيس، 61 عاما، فارق الحياة متأثرا بمضاعفات كورونا التي أثرت على أعضاء جسمه الحيوية.

وكان «كيرنيس» يتولى منصب رئيس بلدية خاركوف منذ عام 2010، وأعيد انتخابه لهذا المنصب في نوفمبر الماضي، ونجا في أبريل 2014 من محاولة اغتيال.