إصابات كورونا في أوكرانيا تتجاوز الـ 125 ألف حالة

سجلت أوكرانيا 2495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 125 ألفا و798 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء - بأن البلاد سجلت 51 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2656 شخصا.

وأضافت البيانات أن هناك 1015 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 58 ألفا و817 حالة.

وشهدت العاصمة كييف، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 323 إصابة يليها منطقة "خاركيف" بـ 302، ثم "لفيف" بـ 204، تلتها "أوديسا" بتسجيل 203 إصابات.