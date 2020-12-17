الزراعة: ننتج مليوني طن أسماك سنويا.. ومصر الثالثة عالميا في «البلطي»

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ التعاون الزراعي بين مصر وأفريقيا كبير، حيث يوجد 9 مزارع مصرية في أفريقيا، كما أنّ مصر حاليا تحتل المركز الأول أفريقيا في الاستزارع السمكي، وتنتج نحو مليوني طن أسماك من الاستزراع، وتُحقق الاكتفاء الذاتي، كما أنّ مشروعات الثروة السمكية القومية التي يتبناها رئيس الجمهورية، تتيح فرص للتصدير، إذ تحتل مصر المركز الثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي.

وأضاف وزير الزراعة، أنّ مصر تساهم في نقل الخبرات المصرية في الإنتاج السمكي من خلال مركز البحوث الزراعية، الذي وقع اتفاقا مع وزارة التعليم العالي لإنشاء مركز تميز إقليمي مشترك للاستزراع السمكي والمصايد، بالتعاون مع كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، لخدمة أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من البحث العلمي في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أنّ المركز يساهم في دعم الباحثين في المراكز البحثية بهذه التخصصات، ورفع كفاءة الخبرات البشرية، كما يعد جزء من الدور المصري في أفريقيا كدولة رائدة بالقارة في مجالات الزراعة والمياه والثروة الحيوانية، وبينها الاستزراع السمكي والمصائد، من خلال نقل الخبرة المصرية لأشقائها من الدول الأفريقية المختلفة، وتعزيز مساهمة مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الاقتصاد الأزرق لخطة الاتحاد الأفريقي 2063 في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا، إذ يتضمن الاتفاق منح شهادات علمية في درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه للباحثين المستفيدين منه على مستوى أفريقيا.

وتابع أنّ الاتفاق خطوة إضافية للتعاون مع الجامعات المصرية في الأبحاث التطبيقية، مشيرا إلى المشاركة المتميزة بين المراكز البحثية التابعة لوزارتي الزراعة والتعليم العالي في مجالات الزراعة والمياه والري واستصلاح الأراضي، واستنباط البذور والتقاوى بهدف الوصول لنتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق لخدمة المصلحة العامة.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يتولى المركز التدريب الأكاديمي للباحثين في مجال تربية الأحياء المائية والاستزراع السمكي الأكاديمي، وعلوم تكنولوجيا مصائد الأسماك البحرية، وبحوث تربية الأحياء المائية وأعلاف الأسماك والصفات الوراثية، وبموجب الاتفاق يقدم الاتحاد الأفريقي الدعم المالي لأنشطة المركز، وتوفر جامعة السويس الجوانب اللوجستية للطلاب والباحثين، من حيث توفير التدريب الأكاديمي والعملي، من خلال كوادر متخصصة، والإشراف على عملية التدريب وتوفير معامل متخصصة مجهزة وتوفير المواد الدراسية والمصادر المكتبية.

‏ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بناء على مقترح كلية الثروة السمكية بجامعة السويس لمفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة التابعة للاتحاد الأفريقي، في المسابقة التي أطلقها في مايو 2018 لاستضافة أحد مراكز التميز إقليميا في مجال الاستزراع المائي والمصائد البحرية، وأجرى وفد من الخبراء المتخصصين تابع للاتحاد الأفريقي، زيارة وفحص الملفات المتقدمة على مدار 3 سنوات، ووقع الاختيار على كلية الثروة السمكية بجامعة السويس.