«حديد عز» بـ12800جنيه.. ارتفاع أسعار حديد التسليح

سجّلت أسعار حديد التسليح، اليوم الخميس 17 ديسمبر، ارتفاعا في المحافظات كافة بمصر، عقب زيادة هي الأولى خلال الشهر الجاري، والثالثة في شهر ونصف، ما تسبب في حالة من حالات الركود، وتراجع الطلب والمبيعات، وتضرر عدد كبير من التجار والوكلاء لقطاع مواد البناء، من الزيادات المتتالية لأسعار الحديد التسليح.

وأكد التجار والوكلاء، أنها تسبب فى شلل تام للقطاع، وخاصة الإنشاءات التي يعتمد عليها 95 مهنة، محذرين شركات حديد التسليح من الارتفاعات؛ لكون السوق لايحتملها، ما أدى إلى تخفيض هامش أرباحهم لتحريك المبيعات، بحسب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

وسجلت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعا، وتراوح متوسط سعر البيع اليوم الخميس 17ديسمبر، ما بين 9600 و12800جنيه.

وقاد ارتفاع سعر طن حديد التسليح في مصر، «حديد عز»، الذي باع الطن بـ12800جنيه، بينما سجل «حديد المصريين» 12500 جنيه.

فيما سجل حديد بشاي 12600 جنيه، والعتال 12500 جنيه، وعطية يباع بـ12 ألفا و400 جنيه، والمراكبي 21 ألفا و300 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و600 جنيه، وحديد مصر ستيل سجل 12 ألفا و300 جنيه.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إن الزيادات المتكررة لحديد التسليح، تؤدي إلى تراجع الطلب والمبيعات، وتزايد مخاوف التجار والوكلاء من الطلب، خاصة مع توقف حركة البناء، ودخول موسم الشتاء الذي لا يحبذ فيه تخزين الحديد بكميات كبيرة، خوفا من تعرضه لمخاطر الصدأ والأمطار بتقليل هامش الربح.

وجدد «الزيني» تحذيراته لشركات حديد التسليح من أي زيادات أخرى في سعر بيع طن حديد التسليح، قائلا: إن السوق لن يستوعبها، وقدر قيمة الزيادات الأخيرة بـ1500جنيه للطن خلال أقل من شهر ونصف.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن أسعار حديد التسليح تتحدد وفقا لعوامل، أهمها: «البليت، والسعر العالمي، والدولار الأمريكي، الذي يباع في السوق المحلي».