تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية لترشيد المياه بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح، ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع، والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري، ويصل عددها في المرحلة الأولى إلى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة 400 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري.

ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبعض المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تبطين الترع بقرية عرب الكلابات الشرقية التي يُجرى تنفيذها، والتقى المهندسين المشرفين على المشروع ومسؤولي الشركة المنفذة، واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ، مصدرًا تعليماته بمراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يُجرى تنفيذها قبل عملية الاستلام الابتدائي للأعمال، ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات.

وقال محافظ أسيوط، إن الدولة تسعى إلى الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يعد نقلة حضارية في القرى والنجوع لتطوير شبكة الترع والمصارف في أسرع وقت ممكن، لتحسين البيئة والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق، فضلاً عن تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.

ولفت المحافظ إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع التي تقدم خدمات للمواطنين، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات الفنية والقياسية في التنفيذ بقرى ومراكز المحافظة وذلك تحت اشراف مسئولي الرى ورؤساء المراكز والأحياء.