وزير الري: 3 ملايين جنيه تكلفة تبطين الكيلو الواحد من الترع

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن تبطين الترع، يؤدي إلى وصول المياه للسكان بنهاية الترع، مشيرًا إلى أنها لم تكن تصل إليهم قبل عمليات التبطين.

وأضاف عبدالعاطي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "نطور الأرض أصلًا ضمن إطار تبطين الترع، حيث أنه يقضي على التلوث، ويمكن للأهالي تناول الآيس هناك، كما أن التبطين سيحل مشكلات الفلاحين، بخصوص وصول المياه إليه، وسينعكس هذا الأمر بالإيجاب على الزراعة، بدلًا من استخدام مياه الصرف، كما أنه يحل مشكلات البخر والتسرب في نهاية خطوط الترع".

وتابع، أنه يجرى الاهتمام بتعميم أساليب الري الحديث بالتوازي مع تبطين الترع: "بنكسب أرض، لأن جوه الأرض في ترع، وبيبقى فيها مواسير، وكانت بتاخد حوالي 20% من مساحة الأرض، وبالتالي لما نعمل التبطين مساحة الأرض بتزيد 20%، ولما يعمل ري حديث بيزيد إنتاجه 30% وتكلفة إنتاجه بتقل".

وأشار إلى أن الري الحديث، يوفر استهلاك السماد، مشيرًا إلى أن تبطين كيلو واحد فقط، يكلف في حدود 3 ملايين جنيه.