مركز بحوث الصحراء ينظم دورة تدريبية حول الإنتاج النباتي المستدام 

نظم قسم الإنتاج النباتي بشعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز دورة تدريبية تحت عنوان «الإنتاج النباتي المستدام تحت الظروف الصحراوية المصرية»، خاصة تحت ظروف الإجهاد المائي والجفاف، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

وأكّد الدكتور عبدالله قاسم زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أنَّ الصحاري المصرية واحدة من أكثر الصحاري في العالم التي تعاني من ندرة المياه والإجهادات البيئية المختلفة التي تجعل من الإستثمار الزراعي نشاطا اقتصاديا محفوفا بالمخاطر ما لم تراعي الأسس العلمية لجعل هذا الإستثمار آمنا ومربحاً ومستداما في نفس الوقت.

‏وأضاف أنَّ المحاور الرئيسية للدورة شملت عدة موضوعات هامة ومنها، التركيب المحصولي الأمثل تحت ظروف الجفاف والمعاملات الزراعية المثلي تحت ظروف الجفاف، الأصناف النباتية الجديدة المناسبة لتلك الظروف وكذلك المحاصيل غير التقليدية.

وتضمنت الندوة تسليط الضوء على كيفية التغلب على تدهور الإنتاجية وجودة الثمار بإضافة قيمة اقتصادية للمنتج الزراعي من خلال تكنولوجيات التصنيع الزراعي.

‏من ناحيتها، قالت فاطمة أحمد رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة بالمركز، إنَّ هذه الدورة التدريبية تهدف أيضا إلى التعريف بالقحولة والجفاف والإجهاد المائي وعلاقتهم بأهداف التنمية المستدامة 2030، والربط بين الإنتاج الزراعي المستدام ومكافحة التصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية وحفظ التنوع الوراثي بالصحاري المصرية، كذلك تطبيق أفضل حزم الممارسات الزراعية من أجل تحقيق الإنتاج المستدام للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة تحت هذه الظروف.

وأضافت أنَّ عدد المتدربين 67 متدربًا شمل الباحثين المتخصصين والعاملين في مجال الإستثمار الزراعي بالصحاري المصرية وكذلك طلبة وخريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية والتخصصات ذات الصلة، كما قدم التدريب نخبة من الباحثين المتخصصين بقسم الإنتاج النباتي ووقاية النبات بالشعبة.

‏‏واضافت رئيس شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة أنَّه عقب الدورة التدريبية كانت هناك زيارة ميدانية إلى محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء للوقوف على بعض التجارب الناجحة للإنتاج الزراعي تحت الظروف الصحراوية الجافة وزيارة المعامل المتخصصة للتربة والنبات والإنتاج الحيواني ومعامل البيوتكنولوجي وزراعة الأنسجة، كما تمّ تفقد حظائر الحيوانات وقطيع الإبل بالمحطة ومعمل تصنيع منتجات الألبان. ‏