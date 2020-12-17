«رواد النيل» ترعى مشروعا طلابيا لتصميم وتصنيع سيارة تعمل بالكهرباء

أعلنت مبادرة «رواد النيل»، الممولة من البنك المركزي المصري، وتنفذها جامعة النيل الأهلية، عن مساهمتها في رعاية مشروع طلابي لتصميم وتصنيع سيارة تعمل بالكهرباء، ضمن مسابقة مهرجان رالي السيارات الكهربائية «EVER EGYPT»، التي تقام يوم السبت المقبل.

وقالت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة «رواد النيل»، إن هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ويشارك فيها نحو 20 فريقا من 20 جامعة، من مختلف أنحاء مصر، مشيرة إلى أن رعاية هذا المشروع تعكس اهتمام جامعة النيل الأهلية بدعم المشاريع المبدعة، ما دفع المبادرة للمساهمة في تقديم الدعم لفريق «RPMUS Team»، لتصميم وتصنيع سيارة كهربائية «Electric vehicle»، والمشاركة في المسابقة التي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والإبداع في مجال السيارات الكهربائية في مصر.

وأضافت المدير التنفيذي للمبادرة، أن رعاية «رواد النيل» للمشروع، يأتي في ضوء التوجه العام الحالي للدولة المصرية، في مجال تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد وعوائد متنوعة على الطاقة والبيئة في مصر، لافتة إلى أن تقدم الدعم الفني والمالي والمراجعة الفنية للمشروع، قبل الحصول على الدعم المالي.

وأوضحت هبة لبيب، أن المسابقة تعد أول مسابقة تكنولوجية في صناعة السيارات الكهربائية، يشترك فيها طلبة جامعيين مبتكرين، وتتيح لهم بيئة عمل حقيقية، كما تشكل تحديا للفرق المشاركة؛ لتصميم وتصنيع واختبار سيارة تعمل بالكهرباء، وتلبي المتطلبات اليومية للمستخدم، على النحو الأمثل.

يشار إلى أن مهرجان رالي السيارات الكهربائية، يعقد هذا العام للسنة الثالثة على التوالي، وترعاه أكاديمية البحث العلمي، وجامعة عين شمس، ومركز الابتكار والتطوير iHub، وتعقد المسابقة في منطقة الأهرامات.

من جانبه، قال الدكتور محمد عباس، مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة «رواد النيل»، إن فريق RPMUS يمثل كلية الهندسة، جامعة النيل الأهلية، وتعد تلك المشاركة الثانية على التوالي للفريق، الذي حصل في مسابقة العام الماضي على المركز الأول، كأفضل Business Model.

ولفت «عباس» إلى أن الفريق طور هذا العام العمل، من حيث التصميم، وتصنيع هيكل السيارة وتجمعيها في ورش كلية الهندسة بجامعة النيل الأهلية، تحت إشراف مباشر من الجامعة، فيما قدم فريق عمل المبادرة المراجعة الفنية والدعم الفني للمشروع.